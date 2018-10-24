Каррера рассказал о худшем и лучшем матчах «Спартака» под его руководством

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал худшую и лучшую игру красно-белых под своим руководством.

«Я помню только хорошее. Плохое пусть уходит в архив. Канонический матч — с «Севильей» в Москве. Это был особенный матч для всех. Самый плохой — с «Ливерпулем». Это два разных экстремальных состояния», — сказал итальянец на пресс-конференции.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Каррера рассказал о своих планах на будущее после увольнения из «Спартака».