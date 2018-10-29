В ОНК рассказали о психологическом состоянии Кокорина и Мамаева в тюрьме

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о своём визите к нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, отбывающим наказание в СИЗО.

«Как ответственный секретарь ОНК Москвы, я был вынужден совершить несколько дополнительных проверок, учитывая большой резонанс, обращение родственников задержанных и повышенный интерес со стороны общества. Сейчас футболисты обживаются в СИЗО. Они уже эмоционально успокоились, не нервничают», — сообщил юрист в интервью RT.

По словам Мельникова, спортсмены обеспечены всем необходимым и ни в чём не нуждаются.

Ранее юрист назвал причины возникновения общественного резонанса вокруг дела, основными фигурантами которого являются Кокорин и Мамаев.