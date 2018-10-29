В ОНК рассказали о психологическом состоянии Кокорина и Мамаева в тюрьме
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«Как ответственный секретарь ОНК Москвы, я был вынужден совершить несколько дополнительных проверок, учитывая большой резонанс, обращение родственников задержанных и повышенный интерес со стороны общества. Сейчас футболисты обживаются в СИЗО. Они уже эмоционально успокоились, не нервничают», — сообщил юрист в интервью RT.
По словам Мельникова, спортсмены обеспечены всем необходимым и ни в чём не нуждаются.
Ранее юрист назвал причины возникновения общественного резонанса вокруг дела, основными фигурантами которого являются Кокорин и Мамаев.