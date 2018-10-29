Член ОНК Мельников: общественное мнение — главный фактор в деле Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
«Общественность взбунтовалась. Мнение сторонних наблюдателей — главный фактор в деле футболистов. Одни оправдывают спортсменов, другие призывают упечь за решётку на длительный срок. Дебош в центре Москвы сам по себе не является обычной дракой, а представляет собой «ужасный» скандал с фигурирующими в нём звёздными персонами», — рассказал юрист в интервью RT.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что футбольный клуб «Ахмат» может перевоспитать Кокорина и Мамаева.