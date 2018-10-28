Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате» в случае их перехода

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в грозненском футбольном клубе «Ахмат» могут перевоспитать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате» в случае их перехода
  • РИА Новости

«Они осознали вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем. Да и мы нашли бы хороших игроков», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Он добавил, что не оправдывает футболистов, но не видит смысла заключать спортсменов под стражу, если они раскаялись в своих проступках. 

«Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — сказал Кадыров.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Кадыров заявил, что в «Ахмате» готовы трудоустроить Кокорина и Мамаева.

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