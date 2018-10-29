Нурмагомедов рассказал, каким футболистом он восхищается
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«Мохамед сделал себе имя, потому что был дисциплинирован. Я чувствую, что с ним Аллах. Новое поколение нуждается в тех, кто похож на Салаха, чтобы знать, как можно быть скромным, независимо от того, насколько ты знаменит и популярен», — сказал Нурмагомедов египетскому изданию Kingfut во время визита в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Хабиб также отметил, что никогда не встречался с футболистом раньше, но следит за ним.
«Он — икона, мы должны заботиться о ней и помогать достигать большего успеха. Я восхищаюсь им и восхищаюсь моралью, которую он распространяет в Европе», — добавил Нурмагомедов.
Ранее менеджер Хабиба заявил, что Конор Макгрегор не получит реванша.