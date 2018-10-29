Нурмагомедов рассказал, каким футболистом он восхищается

Короткая ссылка
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко отозвался об игре египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который так же, как и российский боец, является мусульманином.
Нурмагомедов рассказал, каким футболистом он восхищается
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Мохамед сделал себе имя, потому что был дисциплинирован. Я чувствую, что с ним Аллах. Новое поколение нуждается в тех, кто похож на Салаха, чтобы знать, как можно быть скромным, независимо от того, насколько ты знаменит и популярен», — сказал Нурмагомедов египетскому изданию Kingfut во время визита в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Хабиб также отметил, что никогда не встречался с футболистом раньше, но следит за ним.

«Он — икона, мы должны заботиться о ней и помогать достигать большего успеха. Я восхищаюсь им и восхищаюсь моралью, которую он распространяет в Европе», — добавил Нурмагомедов.

Ранее менеджер Хабиба заявил, что Конор Макгрегор не получит реванша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить