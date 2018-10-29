Нурмагомедов рассказал, каким футболистом он восхищается

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высоко отозвался об игре египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который так же, как и российский боец, является мусульманином.

«Мохамед сделал себе имя, потому что был дисциплинирован. Я чувствую, что с ним Аллах. Новое поколение нуждается в тех, кто похож на Салаха, чтобы знать, как можно быть скромным, независимо от того, насколько ты знаменит и популярен», — сказал Нурмагомедов египетскому изданию Kingfut во время визита в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Хабиб также отметил, что никогда не встречался с футболистом раньше, но следит за ним.



«Он — икона, мы должны заботиться о ней и помогать достигать большего успеха. Я восхищаюсь им и восхищаюсь моралью, которую он распространяет в Европе», — добавил Нурмагомедов.

Ранее менеджер Хабиба заявил, что Конор Макгрегор не получит реванша.