Самедов: назначением тренеров должно заниматься руководство «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова исполняющего обязанности наставника красно-белых испанца Рауля Рианчо о том, что он возглавит команду только в случае согласия футболистов.

«Одобрили ли мы кандидатуру Рианчо? Может быть, кто-то из ребят и высказывал своё мнение, не знаю. Я всего лишь футболист, моё дело — играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба», — цитирует хавбека РИА Новости.

Он добавил, что команду поставили перед фактом о назначении Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

«Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают», — сказал Самедов.

22 октября итальянец Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Исполняющими обязанности наставника команды был назначен его ассистент Рауль Рианчо.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано протестуют против увольнения Карреры из «Спартака».