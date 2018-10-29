Самедов: назначением тренеров должно заниматься руководство «Спартака»
- РИА Новости
«Одобрили ли мы кандидатуру Рианчо? Может быть, кто-то из ребят и высказывал своё мнение, не знаю. Я всего лишь футболист, моё дело — играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба», — цитирует хавбека РИА Новости.
Он добавил, что команду поставили перед фактом о назначении Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.
«Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают», — сказал Самедов.
22 октября итальянец Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Исполняющими обязанности наставника команды был назначен его ассистент Рауль Рианчо.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано протестуют против увольнения Карреры из «Спартака».