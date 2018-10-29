Самедов: назначением тренеров должно заниматься руководство «Спартака»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова исполняющего обязанности наставника красно-белых испанца Рауля Рианчо о том, что он возглавит команду только в случае согласия футболистов.
Самедов: назначением тренеров должно заниматься руководство «Спартака»
  • РИА Новости

«Одобрили ли мы кандидатуру Рианчо? Может быть, кто-то из ребят и высказывал своё мнение, не знаю. Я всего лишь футболист, моё дело — играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба», — цитирует хавбека РИА Новости.

Он добавил, что команду поставили перед фактом о назначении Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

«Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают», — сказал Самедов.

22 октября итальянец Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Исполняющими обязанности наставника команды был назначен его ассистент Рауль Рианчо.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано протестуют против увольнения Карреры из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить