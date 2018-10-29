СМИ: Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано протестуют против увольнения Карреры из «Спартака»

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Футболисты московского «Спартака» Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано не полетели на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» в знак протеста против отставки Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.
СМИ: Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано протестуют против увольнения Карреры из «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Советский спорт».

При этом в «Спартаке» заявили, что игроки не поехали в Казань из-за травм.

Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и помог команде завоевать первый за 16 лет чемпионский титул в РПЛ, а также выиграть первый в истории команды Суперкубок России.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 29 октября на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:30 мск.

Ранее Самедов выразил благодарность Каррере за возвращение в «Спартак».

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