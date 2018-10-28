«Енисей» подарил тренеру «Локомотива» книгу с детскими рассказами

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Красноярский футбольный клуб «Енисей» после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» подарил главному тренеру московской команды Юрию Сёмину книгу с детскими рассказами.
«Енисей» подарил тренеру «Локомотива» книгу с детскими рассказами
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Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».

Матч между «Локомотивом» и «Енисеем», прошедший в Красноярске, завершился победой железнодорожников со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков отправился со «Спартаком» на матч с «Рубином».

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