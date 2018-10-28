«Енисей» подарил тренеру «Локомотива» книгу с детскими рассказами
- @fcenisey
Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».
Подарили Юрию Павловичу детские рассказы, чтобы читал их в свободное время внуку и внучке 🤗— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.
Спасибо, @fclokomotiv ! pic.twitter.com/NTbCgRZPt1
Матч между «Локомотивом» и «Енисеем», прошедший в Красноярске, завершился победой железнодорожников со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков отправился со «Спартаком» на матч с «Рубином».