«Енисей» подарил тренеру «Локомотива» книгу с детскими рассказами

Красноярский футбольный клуб «Енисей» после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» подарил главному тренеру московской команды Юрию Сёмину книгу с детскими рассказами.

Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».

Подарили Юрию Павловичу детские рассказы, чтобы читал их в свободное время внуку и внучке 🤗



Спасибо, @fclokomotiv ! pic.twitter.com/NTbCgRZPt1 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.

Матч между «Локомотивом» и «Енисеем», прошедший в Красноярске, завершился победой железнодорожников со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков отправился со «Спартаком» на матч с «Рубином».