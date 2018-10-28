Глушаков отправился со «Спартаком» на матч с «Рубином»

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Московский «Спартак» вылетел на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» в составе 20 футболистов.
Глушаков отправился со «Спартаком» на матч с «Рубином»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

На матч также отправился полузащитник Денис Глушаков, который ранее был отстранён от работы с основным составом. При этом защитник Андрей Ещенко в Казань не полетел.

Полностью список выглядит так: Александр Максименко, Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни и Сильванус Нимели.

Отмечается, что Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве из-за повреждений.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Глушаков должен игрой доказывать свою состоятельность.

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