Мостовой считает, что Глушаков должен игрой доказывать свою состоятельность

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Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что будет ждать полузащитника красно-белых Дениса Глушакова при новом тренере.
Мостовой считает, что Глушаков должен игрой доказывать свою состоятельность
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По мнению Мостового, месяц без игровой практики не может не сказаться на физическом состоянии Глушакова. Он подчеркивает, что у полузащитника в данный момент сильная мотивация доказать, что он достоин быть игроком основы.

«Не секрет, что у Глушакова с Массимо имел место длительный конфликт, в котором болельщики поддержали тренера, а не капитана. И ему ничего не остаётся, как игрой доказывать свою состоятельность и оправдывать непопулярное решение вернуть его в состав сразу после отставки главного тренера», — передает слова специалиста «Известия».

В четверг «Спартак» провел первый матч после увольнения Карреры. В Глазго красно-белые сыграли вничью с местным «Рейнджерс» со счетом 0:0 в матче Лиги Европы.

Ранее Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Спартак».

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