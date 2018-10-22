Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Спартак»
- РИА Новости
«У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу «да», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.
Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.