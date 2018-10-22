Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он возглавить московский «Спартак».

«У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу «да», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.