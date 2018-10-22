Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он возглавить московский «Спартак».
Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Спартак»
  • РИА Новости

«У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу «да», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.

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