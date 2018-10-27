Ковтун не поддержал возможное назначение Кононова главным тренером «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, как относится к возможному назначению главным тренером красно-белых наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова.

«Он действительно неплохо проявил себя в «Краснодаре». Но необходимо отметить, что с южанами Кононов так ничего и не выиграл, хотя имел в своём распоряжении очень сильную команду и трудился в комфортных условиях. Не могу сказать, что это стопроцентный вариант для «Спартака», — заявил Ковтун в интервью RT.

Специалист также поведал о перспективах исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо.

«Всё определят результаты «Спартака». Матч с «Глазго Рейнджерс», который стал первым для Рианчо во главе команды, в целом оставил положительные впечатления. Как будут складываться события в дальнейшем, сказать сложно. Но в подобных ситуациях помощник зачастую получает шанс. Рианчо — опытный тренер и не должен «поплыть», — добавил Ковтун.

Ранее Асхабадзе предположил, что в ближайшее время у «Спартака» может появиться новый главный тренер.