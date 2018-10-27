Асхабадзе: в ближайшее время у «Спартака» появится новый главный тренер

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе предположил, что в ближайшее время у команды может появиться новый главный тренер.

«Учитывая всё произошедшее, на мой взгляд, у «Спартака» в ближайшее время появится новый главный тренер», — заявил функционер в интервью RT.

Асхабадзе также прокомментировал слухи о возможном приходе в «Спартак» наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова.

«Не хочется это обсуждать, поскольку информация о нём гуляет пока только на уровне слухов. Никакой конкретики нет. Смысл говорить о человеке, которого, возможно, никогда не будет в «Спартаке»? Единственное, что могу сказать: любой приходящий в «Спартак» специалист, вне зависимости от его национальности, помимо профессионализма должен обладать жёстким характером, который позволит наладить дисциплину в команде», — добавил функционер.

Ранее Асхабадзе прокомментировал желание Леонида Федуна продать «Спартак».