Асхабадзе: не существует очереди из желающих купить «Спартак»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Леонидом Федуном.

«Давайте не будем обсуждать слухи. Миллион раз поднималась тема возможной продажи «Спартака», но клуб почему-то так никто и не купил. Всё это не более чем разговоры. Учитывая финансовую ситуацию в стране, никто не будет позволять себе такие траты. А тем людям, которые рекомендуют Федуну продать клуб, посоветую собраться: никогда не было и нет очередей из желающих приобрести «Спартак», — заявил Асхабадзе в интервью RT.

Ранее Кавазашвили невысоко оценил роль Массимо Карреры в чемпионстве красно-белых.  

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