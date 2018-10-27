Кавазашвили: Каррера просто не мешал футболистам «Спартака» становиться чемпионами

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Легендарный вратарь «Спартака» двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили невысоко оценил роль Массимо Карреры в чемпионстве красно-белых.

«Меня не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца. Просто он выстроил с ними грамотные отношения, регулярно общался с болельщиками, благодарил их после игр. Люди чувствуют это, а Массимо — человек общительный. Каррера должен благодарить судьбу за то, что он из ассистента Дмитрия Аленичева стал главным тренером. Потом он просто не мешал футболистам «Спартака» становиться чемпионами», — заявил Кавазашвили в интервью RT.

Эксперт также раскритиковал фанатов красно-белых за желание бойкотировать ближайший домашний матч команды в знак протеста против отставки итальянского тренера. 

«Со стороны фанатов неправильно пытаться навязывать клубу кадровые решения. Как они могут грозить бойкотом матча? Извините, но я не знаю, как это назвать… Это акция неповиновения по отношению к любимому клубу. Своими действиями они наносят ущерб не руководству, а «Спартаку» и своим любимым футболистам», — добавил экс-вратарь сборной СССР.

Ранее Кавазашвили раскритиковал игру, которую показывает «Спартак» в последнее время.  

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