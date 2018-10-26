Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Мексики, Сироткин — 18-й

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй свободной практике 19-го этапа «Формулы-1» Гран-при Мексики.

Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе имени братьев Родригес за 1 минуту 16,656 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде австралиец Даниэль Риккардо (отставание 0,153 секунды), третье место занял испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс (+1,233).

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» показал лишь седьмой результат (+1,380). Его главный преследователь в борьбе за чемпионство, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занял четвёртое место (+1,234).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место, уступив лидеру 2,615 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 16-й (+2,499).

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁



Another dominant display from Red Bull - although late engine trouble did mean Max Verstappen's session came to a premature halt#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/HeF7xjAHnA — Formula 1 (@F1) 26 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Мексики.