Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Мексики, Сироткин — 18-й

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике 19-го этапа «Формулы-1» Гран-при Мексики.

Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе имени братьев Родригес за 1 минуту 16,656 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде австралиец Даниэль Риккардо (отставание 0,489 секунды), третье место занял испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс (+1,270).

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» показал лишь пятый результат (+1,419). Его главный преследователь в борьбе за чемпионство, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занял седьмое место (+2,090).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место, уступив лидеру 3,243 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 19-й (+3,486).

Ранее сообщалось, что Эстебан Окон и Кевин Магнуссен дисквалифицированы после гонки Гран-при США.