Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Мексики, Сироткин — 18-й
- Reuters
Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе имени братьев Родригес за 1 минуту 16,656 секунды.
Второй результат показал его партнёр по команде австралиец Даниэль Риккардо (отставание 0,489 секунды), третье место занял испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс (+1,270).
Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» показал лишь пятый результат (+1,419). Его главный преследователь в борьбе за чемпионство, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занял седьмое место (+2,090).
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место, уступив лидеру 3,243 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 19-й (+3,486).
FP1 CLASSIFICATION: @redbullracing and @RenaultSportF1 👏 lead the way #MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/Qyqb373oGa— Formula 1 (@F1) 26 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Эстебан Окон и Кевин Магнуссен дисквалифицированы после гонки Гран-при США.