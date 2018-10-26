Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Мексики, Сироткин — 18-й

Короткая ссылка
Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике 19-го этапа «Формулы-1» Гран-при Мексики.
Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Мексики, Сироткин — 18-й
  • Reuters

Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе имени братьев Родригес за 1 минуту 16,656 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде австралиец Даниэль Риккардо (отставание 0,489 секунды), третье место занял испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс (+1,270).

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» показал лишь пятый результат (+1,419). Его главный преследователь в борьбе за чемпионство, немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, занял седьмое место (+2,090).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место, уступив лидеру 3,243 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 19-й (+3,486).

Ранее сообщалось, что Эстебан Окон и Кевин Магнуссен дисквалифицированы после гонки Гран-при США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить