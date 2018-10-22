Гонщики Окон и Магнуссен дисквалифицированы после гонки Гран-при США

Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон и датский гонщик «Хаас» Кевин Магнуссен исключены из итогового протокола гонки 18-го этапа «Формулы-1» Гран-при США.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, оба пилота дисквалифицированы из-за нарушения регламента соревнований в части расхода топлива по ходу дистанции.

Таким образом, Окон и Магнуссен лишены набранных очков за финиш на восьмом и девятом местах соответственно. После их дисквалификации Серхио Перес («Форс Индия») поднялся в итоговом протоколе гонки с десятого места на восьмое, а Брендон Хартли («Торо Россо») и Маркус Эрикссон («Заубер») заработали очки, переместившись на девятое и десятое места.

Отмечается, что «Хаас» уже опротестовал дисквалификацию своего пилота. Слушание по делу назначено на 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Кими Райкконен одержал победу в гонке Гран-при США.