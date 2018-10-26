Мостовой: не знаю, кто такой Рианчо
- Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо
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«Кто такой Рианчо, я вообще не знаю. У нас многие работали в разных клубах. Занимались физподготовкой, носили мячи или надували их. Спокойно к этому отношусь, но иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами», — цитирует Мостового РИА Новости.
При этом известный в прошлом футболист со скепсисом воспринял возможный приход на пост главного тренера «Спартака» действующего наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова.
«Не знаю, почему говорят о Кононове. У него контракт с тульским «Арсеналом». Не понимаю, как такое возможно», — заключил Мостовой.
22 октября итальянец Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Исполняющими обязанности наставника команды был назначен его ассистент Рауль Рианчо.
Ранее испанский специалист ответил на вопрос о своём в будущем в «Спартаке».