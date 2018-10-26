Задержаны мошенники, которые подделывали билеты на матч «Спартака» и «Енисея»

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Красноярские полицейские задержали мошенников, которых подозревают в изготовлении и дальнейшей продаже билетов на матч десятого тура РПЛ «Енисей» — «Спартак».
Задержаны мошенники, которые подделывали билеты на матч «Спартака» и «Енисея»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю, один из фанатов «Енисея» купил билет через интернет, однако при входе на стадион выяснилось, что он поддельный.

Узнав об этом инциденте, местная полиция задержала двух граждан, которые якобы продавали ненастоящие билеты за 1500 рублей. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

«Оперативники управления уголовного розыска ГУМВД по Красноярскому краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» задержали группу лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с билетами на футбольный матч Российской премьер-лиги», — отмечается в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее Зобнин назвал ничью в матче Лиги Европы с «Рейнджерс» нормальным результатом для «Спартака».

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