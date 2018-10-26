Зобнин назвал ничью в матче Лиги Европы с «Рейнджерс» нормальным результатом для «Спартака»

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Полузащитник российского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал игру команды в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы с шотландским Рейнджерс», который завершился со счётом 0:0.
Зобнин назвал ничью в матче Лиги Европы с «Рейнджерс» нормальным результатом для «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«На выезде одно очко с сильной командой — это, я считаю, нормально. Хорошо, что не пропустили, сыграли на ноль. В дальнейшем нужно забивать», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Зобнина, для выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартаку» необходимо побеждать в трёх оставшихся поединках группового раунда — с «Рейнджерс», испанским «Вильярреалом» и австрийским «Рапидом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.

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