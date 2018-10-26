Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Калгари»

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«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
  • Gettyimages.ru
  • © Gerry Thomas/NHLI via Getty Images

Встреча, проходившая в Канаде, завершилась победой гостей с разгромным счётом — 9:1.

Российский нападающий Евгений Малкин поучаствовал в этом успехе, отдав две результативные передачи. По дублю на свой счёт записали другие форварды «Питтсбурга» — Фил Кесселл и Патрик Хёрнквист. Остальные шайбы забросили Сидни Кросби, Брайан Раст, Джек Джонсон и Джейк Гюнцель.

«Питтсбург» выиграл третий матч кряду.

После восьми игр команда Малкина занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков. «Калгари» идёт 10-м, набрав 10 баллов после 10 встреч.

В следующем матче 28 октября «Питтсбург» на выезде сыграет с другим канадским коллективом — «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» накануне примет «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон».

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