Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметились Сидни Кросби, Джейми Олексяк и Патрик Хернквист. Российский нападающий Евгений Малкин отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне на его счету три гола и десять результативных передач.

Для «Питтсбурга» это вторая гостевая победа подряд.

В следующем матче коллектив Евгения Малкина встретится с «Калгари Флэймз», «Эдмонтон» примет столичный «Вашингтон».

В других матчах игрового дня НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Аризона Койотис» (1:4), «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флорида Пантерз» (5:2), «Монреаль Канадиенс» оказался сильнее «Калгари Флэймз» (3:2), «Оттава Сенаторз» проиграл «Бостон Брюинз» (1:4), «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (5:4), «Даллас Старз» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), а «Чикаго Блэкхоукс» выиграл в матче с «Анахайм Дакс».

Ранее три очка Малкина позволили «Питтсбургу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.