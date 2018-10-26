Фернандо заявил, что игрокам «Спартака» было тяжело в первом матче после отставки Карреры

Полузащитник российского «Спартака» Фернандо поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», который завершился со счётом 0:0.

«Это был наш первый матч без Массимо Карреры. Конечно, я воспринял его отставку тяжело. Сейчас уже ничего не поделаешь, нужно продолжать трудиться и улучшать наши результаты», — цитирует бразильского футболиста РИА Новости.

По словам Фернандо, он считает безголевую ничью нормальным итогом поединка с «Рейнджерс».

«Всем нам было тяжело», — добавил полузащитник.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.