Фернандо заявил, что игрокам «Спартака» было тяжело в первом матче после отставки Карреры
- Reuters
«Это был наш первый матч без Массимо Карреры. Конечно, я воспринял его отставку тяжело. Сейчас уже ничего не поделаешь, нужно продолжать трудиться и улучшать наши результаты», — цитирует бразильского футболиста РИА Новости.
По словам Фернандо, он считает безголевую ничью нормальным итогом поединка с «Рейнджерс».
«Всем нам было тяжело», — добавил полузащитник.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.