Дубль Беллараби не помог «Байеру» в матче с «Цюрихом» в Лиге Европы

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Леверкузенский «Байер» уступил швейцарскому «Цюриху» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Швейцарии, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Антонио Маркезано, Тони Домджони и Стивен Одей. У гостей дубль на свой счёт записал нападающий Карим Беллараби.

После трех туров «Цюрих» возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков. «Байер» идет следом, имея в активе 6 баллов.

В следующем матче турнира команды вновь сыграют друг с другом.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы.

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