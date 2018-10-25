Дубль Беллараби не помог «Байеру» в матче с «Цюрихом» в Лиге Европы

Леверкузенский «Байер» уступил швейцарскому «Цюриху» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Швейцарии, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Антонио Маркезано, Тони Домджони и Стивен Одей. У гостей дубль на свой счёт записал нападающий Карим Беллараби.

После трех туров «Цюрих» возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков. «Байер» идет следом, имея в активе 6 баллов.

В следующем матче турнира команды вновь сыграют друг с другом.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы.