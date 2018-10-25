Сёмин раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Штоффельхауса

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в своей книге «Локомотив. Возвращение на пьедестал» раскритиковал методы работы спортивного директора клуба Эрика Штоффельхауса.
Сёмин раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Штоффельхауса
  • РИА Новости

По мнению Сёмина, немецкий специалист не имеет достаточной компетенции и опыта для такой значимой должности, как спортивный директор, который определяет трансферную политику клуба.

«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В «Шальке 04» немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно. Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба. Президент заявлял: «Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все», — пишет наставник железнодорожников в одной из глав книги, опубликованной на Sports.ru.

Кроме того, Сёмин считает, что многие решения немца в отношении трансферной политики оказались провальными.

«Тем более что господин Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своей квалификации. Например, он был против приобретения у «Рубина» Соломона Кверквелии, дал согласие на уход Алексея Миранчука, который ему не нравился. Сказал: «Пусть еще добавят за него денег и забирают». Сейчас за нашего грузина предлагает хорошие деньги английский «Лестер», а братья Миранчуки попали в состав сборной России на чемпионат мира и вообще они, наши воспитанники – основа будущего «Локомотива». Очень сомневаюсь, что и сейчас без этих трех футболистов «Локомотив» смог бы завоевать свой третий чемпионский титул», — пишет тренер.

Книга «Локомотив. Возвращение на пьедестал» поступит в продажу в конце октября.

Ранее Сёмин в своей книге рассказал о расхождениях с президентом «Локомотива» Геркусом.

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