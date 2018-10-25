Сёмин в своей книге рассказал о расхождениях с президентом «Локомотива» Геркусом

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своей книге «Локомотив». Возвращение на пьедестал» рассказал о расхождениях во взглядах на управление командой с президентом клуба Ильёй Геркусом.

В частности, Сёмин пишет, что Геркус создавал дополнительные проблемы, которые не шли на пользу команде.

«Илья Геркус сыграл определённую роль в моём возвращении на пост главного тренера «Локо». Продвигая мою кандидатуру, ему пришлось преодолеть немалое сопротивление тех, кто поддерживал мощный блок с другим именитым наставником во главе. В то же время считаю, что окончательное решение носило в значительной степени имиджевый характер, имело целью завоевать симпатии к себе болельщиков, которые требовали моего возвращения», — пишет Сёмин в одной из глав книги, опубликованной на сайте Sports.ru.

Наставник подчёркивает, что президент клуба хотел иметь дело с управляемым тренером, которому можно внушать свои идеи.

«Его первая попытка уволить меня, летом 2017 года, не удалась. Но желание видеть в «Локомотиве» сговорчивого, управляемого тренера, видимо, не пропало. И люди футбольные прекрасно понимали сложившуюся ситуацию. Например, покинувший «Локомотив» директор селекционно-аналитического департамента Виктор Панченко, которого Штоффельсхаус фактически отстранил от работы, так описал её в своем интервью: «Стало ясно, что тактика в клубе теперь одна: сидеть в засаде и ждать провала команды, потом провожать Сёмина на пенсию», — написал Сёмин.

Книга «Локомотив». Возвращение на пьедестал» поступит в продажу в конце октября.

Ранее Сёмин оценил перспективы «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.