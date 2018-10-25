Анри отметил результативную передачу Головина в матче ЛЧ «Брюгге» — «Монако»
- РИА Новости
«Мы довольно неплохо вошли в игру, создали немало проблем «Брюгге». Прекрасная передача Головина на Силла очень разочаровала поклонников бельгийского коллектива. Если бы ему удалось через несколько минут увеличить счёт, то нам было бы проще. В итоге мы пропустили и устали к перерыву», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Он добавил, что во втором тайме монегаскам не хватило свежести, и отметил, что пока рано говорить об улучшении ситуации в клубе.
«Мы заработали очко на выезде, но не стоит расстраиваться. В еврокубках всегда нелегко играть в гостях», — сказал Анри.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге» в матче ЛЧ.