Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге» в матче ЛЧ
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершилась со счётом 1:1.
На гол форварда «Монако» Муссы Силлы хозяева поля ответили мячом нападающего Уэсли.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и записал в свой актив голевую передачу.
В четвёртом туре «Монако» и «Брюгге» проведут матч в городе Фонвьей на стадионе «Луи II».
Ранее сообщалось, что на «Энфилде» возникли проблемы с электричеством перед матчем ЛЧ.