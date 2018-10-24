Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге» в матче ЛЧ

«Монако» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершилась со счётом 1:1.

На гол форварда «Монако» Муссы Силлы хозяева поля ответили мячом нападающего Уэсли.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и записал в свой актив голевую передачу.

В четвёртом туре «Монако» и «Брюгге» проведут матч в городе Фонвьей на стадионе «Луи II».

Ранее сообщалось, что на «Энфилде» возникли проблемы с электричеством перед матчем ЛЧ.