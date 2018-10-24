Рианчо назвал Зобнина женихом, которого каждый отец хочет видеть своим зятем

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему не может предоставить отдых полузащитнику московского клуба Роману Зобнину.
Рианчо назвал Зобнина женихом, которого каждый отец хочет видеть своим зятем
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Зобнин — это игрок, от услуг которого не отказался бы ни один тренер. Он как желанный жених, которого каждый отец хочет видеть своим зятем. Хороший футболист, профессионал, замечательный человек. Поэтому тренеры ведут себя эгоистично в отношении Романа. Если он в твоей команде, то очень трудно отказаться от идеи выпустить его на поле. Он всегда нужен нам, и предоставить ему долгожданный перерыв пока не представляется возможным», — заявил Рианчо в интервью RT.

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