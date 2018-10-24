СМИ: Роналду сфотографировался с выбежавшим на поле болельщиком
- Reuters
По информации Guardian, после окончания встречи фанату удалось прорваться на поле, однако сотрудники охраны стадиона не позволяли ему приблизиться к футболистам. Тогда португальский нападающий сам подошёл к болельщику и сделал совместную фотографию на его телефон.
Встреча, которая прошла в Манчестере на «Олд Траффорд», завершилась победой «Ювентуса» со счётом 1:0.
Ранее Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в топ-5 чемпионатов Европы.