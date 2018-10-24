СМИ: Роналду сфотографировался с выбежавшим на поле болельщиком

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после гостевого матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» сделал селфи с выбежавшим на поле болельщиком.

По информации Guardian, после окончания встречи фанату удалось прорваться на поле, однако сотрудники охраны стадиона не позволяли ему приблизиться к футболистам. Тогда португальский нападающий сам подошёл к болельщику и сделал совместную фотографию на его телефон.

Встреча, которая прошла в Манчестере на «Олд Траффорд», завершилась победой «Ювентуса» со счётом 1:0.

Ранее Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в топ-5 чемпионатов Европы.