СМИ: Роналду сфотографировался с выбежавшим на поле болельщиком

Короткая ссылка
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после гостевого матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» сделал селфи с выбежавшим на поле болельщиком.
СМИ: Роналду сфотографировался с выбежавшим на поле болельщиком
  • Reuters

По информации Guardian, после окончания встречи фанату удалось прорваться на поле, однако сотрудники охраны стадиона не позволяли ему приблизиться к футболистам. Тогда португальский нападающий сам подошёл к болельщику и сделал совместную фотографию на его телефон.

Встреча, которая прошла в Манчестере на «Олд Траффорд», завершилась победой «Ювентуса» со счётом 1:0.

Ранее Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в топ-5 чемпионатов Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить