Бензема опередил ван Нистелроя и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Мяч в ворота чешской «Виктории» в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стал для форварда испанского «Реала» Карима Бензема 57-м в рамках турнира.

По этому показателю француз опередил уже завершившего профессиональную карьеру голландца Рууда ван Нистелроя и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Больше Бензема на основной стадии турнира забивали только португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за итальянский «Ювентус» (120 мячей), аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси (105 мячей) и испанский форвард Рауль, защищавший цвета «Реала» и немецкого «Шальке».

Ранее сообщалось, что Бензема стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить хотя бы один мяч в 14 розыгрышах турнира подряд.