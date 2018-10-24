Бензема опередил ван Нистелроя и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

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Мяч в ворота чешской «Виктории» в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стал для форварда испанского «Реала» Карима Бензема 57-м в рамках турнира.
Бензема опередил ван Нистелроя и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ
  • Reuters

По этому показателю француз опередил уже завершившего профессиональную карьеру голландца Рууда ван Нистелроя и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Больше Бензема на основной стадии турнира забивали только португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за итальянский «Ювентус» (120 мячей), аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси (105 мячей) и испанский форвард Рауль, защищавший цвета «Реала» и немецкого «Шальке».

Ранее сообщалось, что Бензема стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить хотя бы один мяч в 14 розыгрышах турнира подряд.

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