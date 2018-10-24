Бензема повторил достижение Месси и Рауля, забив в 14-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд

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Нападающий испанского «Реала» Карим Бензема стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться как минимум одним забитым мячом в 14 последовательных розыгрышах турнира.
Бензема повторил достижение Месси и Рауля, забив в 14-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Француз открыл счёт в матче третьего тура группового раунда ЛЧ с чешской «Викторией», повторив тем самым достижение уже завершившего профессиональную карьеру испанского нападающего Рауля Гонсалеса и аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего за «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Викторию» в матче футбольной Лиги чемпионов.

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