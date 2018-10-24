Бензема повторил достижение Месси и Рауля, забив в 14-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд
- Reuters
Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.
Француз открыл счёт в матче третьего тура группового раунда ЛЧ с чешской «Викторией», повторив тем самым достижение уже завершившего профессиональную карьеру испанского нападающего Рауля Гонсалеса и аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего за «Барселону».
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Викторию» в матче футбольной Лиги чемпионов.