Бензема повторил достижение Месси и Рауля, забив в 14-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд

Нападающий испанского «Реала» Карим Бензема стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться как минимум одним забитым мячом в 14 последовательных розыгрышах турнира.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Француз открыл счёт в матче третьего тура группового раунда ЛЧ с чешской «Викторией», повторив тем самым достижение уже завершившего профессиональную карьеру испанского нападающего Рауля Гонсалеса и аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего за «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Викторию» в матче футбольной Лиги чемпионов.