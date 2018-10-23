Ветеран ЦСКА дал прогноз на матч с «Ромой»

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Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН дал прогноз на матч с «Ромой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Ветеран ЦСКА дал прогноз на матч с «Ромой»
  • Reuters

По словам Пономарёва, отсутствие капитана армейцев Игоря Акинфеева внесёт определённую нервозность в команду.

«Игоря отличала всегда уверенность. Если он стоял на воротах, то ворота в надёжных руках. Можно спокойно руководить обороной, которая в таком случае и чувствует себя более уверенно. Но сейчас ребята немного могут дрогнуть», — предположил эксперт.

Тем не менее, отметил он, команда на ходу и может выиграть.

Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Ромой».

Также ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.

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