Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Ромой»

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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала стартовый состав команды на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой».
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Ромой»
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С первых минут на поле «Стадио Олимпико» выйдут Илья Помазун, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Никита Чернов, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Фёдор Чалов.

В запасе остались Георгий Кырнац, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Такума Нисимура, Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов, Хетаг Хосонов.

Встреча «Ромы» с ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что не менее восьми фанатов ЦСКА пострадали при инциденте в метро Рима.

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