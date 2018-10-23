Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Ромой»

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала стартовый состав команды на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой».

С первых минут на поле «Стадио Олимпико» выйдут Илья Помазун, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Никита Чернов, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Фёдор Чалов.

В запасе остались Георгий Кырнац, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Такума Нисимура, Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов, Хетаг Хосонов.

Встреча «Ромы» с ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что не менее восьми фанатов ЦСКА пострадали при инциденте в метро Рима.