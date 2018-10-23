Защитник ЦСКА Магнуссон оценил предстоящий матч с «Ромой»

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий матч с «Ромой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Защитник ЦСКА Магнуссон оценил предстоящий матч с «Ромой»
  • РИА Новости

«Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой». «Реал» обыграл римлян, потом они одолели «Викторию», а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого», — заявил футболист.

Тем не менее, отметил он, всем понятно, что «Реал» и «Рома» — очень сильные команды.

Как полагает Магнуссон, армейцы постараются проявить свои лучшие качества, хотя им будет не хватать капитана Игоря Акинфеева.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ с «Ромой», несмотря на дисквалификацию.

Также ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.

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