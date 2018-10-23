Младшая дочь Карреры заявила, что Глушаков хотел увольнения её отца из «Спартака»

Мартина Каррера, младшая дочь экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, рассказала, что полузащитник команды Денис Глушаков хотел увольнения её отца из клуба.

Переписку с девушкой опубликовал один из пользователей в Twitter.

Мартина Каррера написала, что не знает точной причины увольнения отца, но выразила уверенность, что Глушаков хотел ухода специалиста с поста наставника. Она также добавила, что ненавидит футболиста.

Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Ранее старшая дочь специалиста Франческа резко отреагировала на слова благодарности Глушакова.