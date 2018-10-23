Младшая дочь Карреры заявила, что Глушаков хотел увольнения её отца из «Спартака»
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- globallookpress.com
Переписку с девушкой опубликовал один из пользователей в Twitter.
22 октября 2018 г.
Мартина Каррера написала, что не знает точной причины увольнения отца, но выразила уверенность, что Глушаков хотел ухода специалиста с поста наставника. Она также добавила, что ненавидит футболиста.
Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Ранее старшая дочь специалиста Франческа резко отреагировала на слова благодарности Глушакова.