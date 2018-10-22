Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с болельщиками

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Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов предложил бывшему наставнику команды Массимо Каррере посетить один из ближайших матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками.
Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с болельщиками
  • Reuters

После того как Каррера прибыл в офис, где были улажены детали расторжения соглашения, Измайлов обратился к итальянскому специалисту с предложением посетить один из ближайших матчей клуба и попрощаться с болельщиками.

Каррера возглавлял московский клуб с 2016 года. За это время он привёл красно-белых к победе в чемпионате и завоеванию Суперкубка России.

В понедельник стало известно, что Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

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