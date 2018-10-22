Актёр Назаров посвятил песню увольнению Карреры из «Спартака»

Известный актёр Дмитрий Назаров посвятил песню увольнению итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака».

Как утверждает Sport24, Назаров свою новую песню, исполненную под под аккомпанемент фортепиано, он посвятил именно увольнению итальянского тренера.

Назаров неоднократно критиковал Карреру в стихотворной форме, а после того как одно из таких произведений артиста «лайкнули» Денис Глушаков и Андрей Ещенко они были отстранены от основной команды «Спартака».

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Рауль Рианчо признался, что пока не испытывает никаких эмоций из-за назначения наставником «Спартака».