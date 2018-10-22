Андрей Федун: мы благодарны Каррере за плодотворную работу, но в спорте всё определяется результатом

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Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.
Андрей Федун: мы благодарны Каррере за плодотворную работу, но в спорте всё определяется результатом
  • globallookpress.com

«Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России, но в спорте всё определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несёт тренер. В такой ситуации любой клуб идёт на перемены», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Рауль Рианчо признался, что пока не испытывает никаких эмоций из-за назначения наставником «Спартака».

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