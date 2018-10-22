Доктор Лю Хуншэн считает, что Каррера — слабый тренер

Короткая ссылка
Доктор Лю Хуншэн, который работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год, заявил, что считает верным решение руководства московского клуба уволить итальянского специалиста Массимо Карреру с поста главного тренера.
Доктор Лю Хуншэн считает, что Каррера — слабый тренер
  • РИА Новости

«После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с «Арсеналом» — это было ужасно. Лично для меня было понятно, что его уволят, потому что он слабый тренер и с ним команда не прогрессировала. Думаю, что это правильное решение для клуба, неожиданностью для меня это не стало», — передаёт слова Лю Хуншэна Sport24.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить