Доктор Лю Хуншэн считает, что Каррера — слабый тренер

Доктор Лю Хуншэн, который работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год, заявил, что считает верным решение руководства московского клуба уволить итальянского специалиста Массимо Карреру с поста главного тренера.

«После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с «Арсеналом» — это было ужасно. Лично для меня было понятно, что его уволят, потому что он слабый тренер и с ним команда не прогрессировала. Думаю, что это правильное решение для клуба, неожиданностью для меня это не стало», — передаёт слова Лю Хуншэна Sport24.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.