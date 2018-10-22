Дочь Карреры поблагодарила фанатов «Спартака» за поддержку отца
- Reuters
«Это были прекрасные впечатления. Я сохраню их в своём сердце навсегда. Спасибо всем за поддержку и за ваши добрые сообщения. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие болельщики!» — написала Франческа Каррера в своём Instagram.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.
Ранее Ринат Билялетдинов заявил RT, что расставание «Спартака» с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам.