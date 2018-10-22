Дочь Карреры поблагодарила фанатов «Спартака» за поддержку отца

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Франческа Каррера, дочь бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, выразила слова благодарности болельщикам, которые поддерживали её отца во время работы с командой.
Дочь Карреры поблагодарила фанатов «Спартака» за поддержку отца
  • Reuters

«Это были прекрасные впечатления. Я сохраню их в своём сердце навсегда. Спасибо всем за поддержку и за ваши добрые сообщения. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие болельщики!» — написала Франческа Каррера в своём Instagram.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил RT, что расставание «Спартака» с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам.

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