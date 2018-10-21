Дриусси извинился на русском языке за своё удаление в матче РПЛ «Динамо» — «Зенит»

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Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси принёс извинения на русском языке за своё удаление в матче с московским «Динамо».
Дриусси извинился на русском языке за своё удаление в матче РПЛ «Динамо» — «Зенит»
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«Прошу прощения за моё удаление у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита». Мы все совершаем ошибки и учимся на них. Я обещаю стараться избегать повторения подобных ситуаций. Никто и ничто не отберёт у нас общую надежду. Мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели», — написал Дриусси в своём Instagram.

Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо». Аргентинец был удалён на 37-й минуте игры.

Ранее Семак рассказал, что в «Зените» разберут момент с удалением Дриусси в матче с «Динамо».

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