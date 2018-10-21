Семак рассказал, что в «Зените» разберут момент с удалением Дриусси в матче с «Динамо»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак рассказал, что в «Зените» разберут момент с удалением Дриусси в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Удаление усложнило нам жизнь, пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента с пропущенным мячом. Я доволен, как мы играли после этого, создавали моменты», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также сказал, что в команде разберут момент с удалением Себастьяна Дриусси на 37-й минуте.

«Надо посмотреть, что там было. По отношению к кому было направлено недовольство: к судье или нет? Ушёл ли мяч в том эпизоде? Катился ли он или нет? С того ли места вводился в игру?» — добавил Семак.

Ранее «Зенит» в меньшинстве уступил «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

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