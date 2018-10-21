Анчелотти считает, что «Наполи» показывает зрелую игру

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Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что его команда в матче чемпионата Италии против «Удинезе» (3:0) продемонстрировала зрелую игру.
Анчелотти считает, что «Наполи» показывает зрелую игру
  • Reuters

«Матч с «Удинезе» продемонстрировал нашу зрелость. Мы в хорошей форме и собираемся дальше побеждать. Команды отыграла на ноль, у нас надёжная оборона, которая развязывает руки нашей острой группе атаки», — цитирует специалиста портал Footbal Italia.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче с «Дженоа» и стал первым в истории, кто достиг отметки в 400 мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах. Чемпион Италии сыграл вничью c «Дженоа» — 1:1 и впервые в сезоне потерял очки.

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