Анри объяснил причины поражения «Монако» в матче чемпионата Франции

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Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата Франции против «Страсбура».
Анри объяснил причины поражения «Монако» в матче чемпионата Франции
  • Reuters

Для Анри это была дебютная игра в качестве главного тренера монегасков.

«Мы неплохо играли, но нелепый гол после ошибки голкипера спутал нам все карты. Я не буду искать виноватых в этом поражении. Всем свойственно допускать ошибки. Во втором тайме мы остались в меньшинстве, но продолжили атаковать и могли забить. Я вижу позитивные моменты в нашей игре», — приводит слова тренера AFP.

Ранее сообщалось, что «Монако» в гостях уступил «Страсбуру» со счётом 1:2. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле все 90 минут.

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