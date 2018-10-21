Анри объяснил причины поражения «Монако» в матче чемпионата Франции

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата Франции против «Страсбура».

Для Анри это была дебютная игра в качестве главного тренера монегасков.

«Мы неплохо играли, но нелепый гол после ошибки голкипера спутал нам все карты. Я не буду искать виноватых в этом поражении. Всем свойственно допускать ошибки. Во втором тайме мы остались в меньшинстве, но продолжили атаковать и могли забить. Я вижу позитивные моменты в нашей игре», — приводит слова тренера AFP.

Ранее сообщалось, что «Монако» в гостях уступил «Страсбуру» со счётом 1:2. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле все 90 минут.