«Монако» с Головиным в составе потерпел четвёртое поражение подряд в Лиге 1
Встреча, проходившая в Страсбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Отличились Адриен Томассон и Лебо Мотиба. Единственный мяч в составе гостей с пенальти забил Юри Тилеманс.
На 66-й минуте игры подопечные Тьерри Анри остались в меньшинстве после удаления Самуэля Грандсира.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Для клуба из Монте-Карло это поражение стало четвёртым подряд.
В следующем туре «Монако» сыграет с «Дижоном», а «Страсбург» — с «Генгамом».
Ранее сообщалось, что Головин может сыграть в дебютном матче Анри в качестве наставника «Монако».