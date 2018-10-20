«Монако» с Головиным в составе потерпел четвёртое поражение подряд в Лиге 1

Футбольный клуб «Монако» проиграл «Страсбургу» в матче десятого тура французской Лиги 1.

Встреча, проходившая в Страсбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Отличились Адриен Томассон и Лебо Мотиба. Единственный мяч в составе гостей с пенальти забил Юри Тилеманс.

На 66-й минуте игры подопечные Тьерри Анри остались в меньшинстве после удаления Самуэля Грандсира.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Для клуба из Монте-Карло это поражение стало четвёртым подряд.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Дижоном», а «Страсбург» — с «Генгамом».

Ранее сообщалось, что Головин может сыграть в дебютном матче Анри в качестве наставника «Монако».