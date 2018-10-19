Головин может сыграть в дебютном матче Анри в качестве наставника «Монако»

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Российский полузащитник Александр Головин вошёл в заявку «Монако» на выездной матч 10-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом».
Головин может сыграть в дебютном матче Анри в качестве наставника «Монако»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Этот матч станет первым для французского специалиста Тьерри Анри в качестве главного тренера «Монако».

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. 

Анри сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако», отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Матч «Страсбург» — «Монако» состоится 20 августа.

Ранее футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что назначение Анри в «Монако» стало хорошей новостью для Головина.

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