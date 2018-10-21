«Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Василевского

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Василевского
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Миннесоту» забили Чарли Койл, Маркус Фолиньо, Зак Паризе и Джейсон Цукер.

«Тампа» ответила шайбами Райана Кэллахана, Янни Гурда, Джея Ти Миллера и Антона Строльмана.

В овертайме победную для «Уайлд» шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив одну голевую передачу, защитник Михаил Сергачёв заблокировал три броска соперников, но не отличился результативными действиями, а голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» Артемия Панарина проиграл «Чикаго» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить