«Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Василевского

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Миннесоту» забили Чарли Койл, Маркус Фолиньо, Зак Паризе и Джейсон Цукер.

«Тампа» ответила шайбами Райана Кэллахана, Янни Гурда, Джея Ти Миллера и Антона Строльмана.

В овертайме победную для «Уайлд» шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив одну голевую передачу, защитник Михаил Сергачёв заблокировал три броска соперников, но не отличился результативными действиями, а голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» Артемия Панарина проиграл «Чикаго» в матче НХЛ.