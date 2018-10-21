«Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Василевского
- Reuters
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.
В основное время матча за «Миннесоту» забили Чарли Койл, Маркус Фолиньо, Зак Паризе и Джейсон Цукер.
«Тампа» ответила шайбами Райана Кэллахана, Янни Гурда, Джея Ти Миллера и Антона Строльмана.
В овертайме победную для «Уайлд» шайбу забросил Микаэль Гранлунд.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив одну голевую передачу, защитник Михаил Сергачёв заблокировал три броска соперников, но не отличился результативными действиями, а голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» Артемия Панарина проиграл «Чикаго» в матче НХЛ.