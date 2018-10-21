«Коламбус» проиграл «Чикаго» в матче НХЛ, Панарин завершил игру с показателем «-4»

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«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Блэкхоукс» принесли шайбы Алекса Дебринкэта, Маркуса Крюгера и дубль Патрика Кейна.

«Коламбус» ответил шайбой Зака Веренски. Российский форвард «жакетов» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 37 секунд, но не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-4».

Ранее сообщалось, что два очка Ивана Проворова помогли клубу «Филадельфия Флайерз» обыграть «Нью-Джерси Девилз» в НХЛ.

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